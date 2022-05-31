Байкальская горнолыжница получит полмиллиона от главы Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсменку и её тренера наградят премией губернатора



Уроженка Байкальска, мастер спорта России Варвара Ворончихина, включённая в состав паралимпийской делегации России для участия в ХIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине и победившая на всероссийских спортивных соревнованиях «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», и её тренер Юрий Пешков получат премии губернатора Иркутской области. Соответствующий указ подписал глава региона Игорь Кобзев.



- Варвара Ворончихина неоднократно побеждала на всероссийских и международных соревнованиях по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсменка не смогла принять участие из-за отстранения российской команды на ХIII Паралимпийских зимних играх в Пекине в Китае. Уверен, что, если бы не эти обстоятельства, Варвара успешно бы выступила на первой в её спортивной карьере Паралимпиаде, - отметил Игорь Кобзев.



Напомним, на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые стали альтернативным стартом и проводились с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске, Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль на соревнованиях по горнолыжному спорту в слаломе. Она является воспитанницей тренера областной спортивной школы «Сибскана» Юрия Пешкова. Спортсменке была объявлена благодарность за вклад в развитие физической культуры и спорта президентом Российской Федерации.



Согласно указу губернатора Иркутской области, размер премии спортсменке и её тренеру составляет 500 тысяч рублей каждому. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

