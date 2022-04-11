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В Иркутской области напишут «Байкальский экологический диктант»

В Иркутской области напишут «Байкальский экологический диктант»
Общество,  Фото:pixabay.com.
Год назад диктант написали более двух с половиной тысяч человек

«Байкальский экологический диктант-2022» в Иркутской области стартует 12 мая. К участию, которое планируется сделать очным, приглашаются все желающие. Одной из площадок проведения станет здание дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

С помощью этого диктанта намерены повысить уровень экологической культуры населения и его информированности об уникальности природных комплексов озера Байкал – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Возможность испытать свои силы по этим направлениям у всех желающих уже была: первый Байкальский экологический диктант состоялся в 2021 году. Его участниками стали более 2500 человек из Иркутской области и восьми других регионов страны. Абсолютную грамотность и знания по байкаловедению продемонстрировали 76 участников диктанта.

Выбрать наиболее удобную площадку и зарегистрироваться участники смогут уже через несколько дней: начиная с 15 апреля ссылки на регистрацию и адреса всех площадок будут опубликованы на официальных информационных ресурсах организаторов и партнёров проекта, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 


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