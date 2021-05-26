76 человек написали Байкальский экодиктант на «отлично»

Среди них есть жители Улан-Удэ и Иркутска



В Иркутской области подвели итоги первого Байкальского экологического диктанта. 12 мая в диктанте приняли участие около 2500 человек. Это люди самого разного возраста, профессий и сфер деятельности. Среди них – школьники и студенты, педагоги и библиотекари, члены природоохранных организаций, экологического надзора, специалисты МЧС и лесного хозяйства. Также к написанию диктанта присоединились медийные личности, первые лица городов и регионов, в том числе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Диктант показал, что 98% участников хорошо знают орфографию и важные факты о Байкале, но забыли правила пунктуации. Оценка «отлично» выставлялась только за текст, где отсутствовали орфографические, пунктуационные ошибки и были правильно заполнены пропуски слов. Знатоками правил русского языка и байкаловедения оказались 76 человек. Они живут в Иркутске, Ангарске, Нижнеудинске, Улан-Удэ, Ярославле и Пятигорске. Пять пятёрок получили ученики школы №17 города Усть-Илимска. Десять человек отмечены организаторами как обладатели красивого и разборчивого почерка.



Напомним, что текст диктанта во время онлайн-трансляции прочитала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова. Он был специально составлен детской писательницей Анной Масленниковой. К эфиру присоединились участники из Москвы, Ярославской и Нижегородской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв, республик Бурятия, Чувашия и Крым. В Иркутской области диктант писали жители как крупных населённых пунктов, так и самых отдалённых посёлков. Всего в регионе было создано более 120 площадок. Они располагались в основном на базе учреждений культуры, образования, науки и природоохранных организаций, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

