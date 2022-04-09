Центральным мероприятием станет фестиваль «Таёжная, озёрная, степная»
С 16 по 18 апреля пройдут дни бурятской культуры в Новосибирске. Мероприятия проведут в доме национальных культур имени Г.Д. Заволокина.
17 апреля состоится фестиваль бурятской культуры «Таёжная, озёрная, степная». В 12:00 начнётся интерактивная программа «Традиции моего народа». В её рамках пройдут выставка картин «Пейзажи Байкала» и выставка «Бурятская юрта», будет представлена бурятская традиционная кухня, состоятся мастер-классы по декоративно-прикладным искусствам и «Шагай наадан». Также в это же время стартует мини-турнир по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган 2022». На 15:00 запланировано начало торжественной части. Гостям праздника покажут концертную программу.
В празднике примут участие мастера декоративно-прикладного искусства, ансамбли и отдельные исполнители из Северобайкальска, Иркутска, Агинского Бурятского округа, Новосибирска и Новосибирской области. Вход на фестиваль – бесплатный, однако нужна онлайн-регистрация.
16 и 18 апреля в Новосибирском буддийском храме, Сибирском отделении Российской академии наук и государственной консерватории имени М.И. пройдут закрытые съёмки. Видеозапись дней бурятской культуры в Новосибирске будет транслироваться на государственных телеканалах. Об этом сообщает национально-культурная бурятская автономия «Байкал».
Возрастное ограничение 6+
В Новосибирске пройдут дни бурятской культуры
Общество, Фото:
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