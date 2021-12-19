Гражданину Монголии не дали ввезти в Бурятию 7 кг мяса

Общество, Фото: управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Эту продукцию запрещено импортировать в Россию



Госинспекторами в пункте пропуска «Кяхта» досматриваются машины, следующие из Монголии в Россию и обратно.



Во время проверки выявлены нарушения: граждане Монголии пытались ввезти 7 кг мяса.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении трёх граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.

