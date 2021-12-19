Эту продукцию запрещено импортировать в Россию
Госинспекторами в пункте пропуска «Кяхта» досматриваются машины, следующие из Монголии в Россию и обратно.
Во время проверки выявлены нарушения: граждане Монголии пытались ввезти 7 кг мяса.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении трёх граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
Гражданину Монголии не дали ввезти в Бурятию 7 кг мяса
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