 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 декабря

18 декабря

17 декабря

Популярное

Гражданину Монголии не дали ввезти в Бурятию 7 кг мяса

Гражданину Монголии не дали ввезти в Бурятию 7 кг мяса
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Эту продукцию запрещено импортировать в Россию

Госинспекторами в пункте пропуска «Кяхта» досматриваются машины, следующие из Монголии в Россию и обратно.

Во время проверки выявлены нарушения: граждане Монголии пытались ввезти 7 кг мяса.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении трёх граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
пункт пропуска продукция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Гражданину Монголии не дали ввезти в Бурятию 7 кг мяса
Гражданину Монголии не дали ввезти в Бурятию 7 кг мяса
Общество, 19.12.2021
Эту продукцию запрещено импортировать в Россию
Двое забайкальцев избили приятели и сбросили в реку
Двое забайкальцев избили приятели и сбросили в реку
Общество, 19.12.2021
Мужчины отрицают причастность к убийству
Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения
Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения
Общество, 19.12.2021
Праздничная почта начала поступать задолго до дня рождения, и к этому моменту Дед Мороз получил уже более 700 писем
В Бурятии бизнесмен обвиняется в незаконной вырубке сосен на 1 млн
В Бурятии бизнесмен обвиняется в незаконной вырубке сосен на 1 млн
Общество, 19.12.2021
Деревья вырубили на территории Кижингинского лесничества
41 житель Бурятии обратился на «горячую линию» по услугам такси
41 житель Бурятии обратился на «горячую линию» по услугам такси
Общество, 19.12.2021
Самые распространённые вопросы были связаны с защитой прав потребителей
В Бурятии ночью искали потерявшегося в лесу мужчину
В Бурятии ночью искали потерявшегося в лесу мужчину
Общество, 19.12.2021
Житель республики находился на телефонной связи со спасателями
В Бурятии ещё 219 человек заболели коронавирусом
В Бурятии ещё 219 человек заболели коронавирусом
Общество, 19.12.2021
За сутки скончались восемь пациентов с COVID-19
На Байкале пытались спасти провалившегося под лёд изюбря
На Байкале пытались спасти провалившегося под лёд изюбря
Общество, 19.12.2021
Когда мужчинам удалось вытянуть изюбря на берег, признаков жизни он уже не подавал
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать новогоднюю ёлку
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать новогоднюю ёлку
Общество, 19.12.2021
«Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин», - советуют специалисты
В Зиме мужчина предстанет перед судом за убийство тёщи
В Зиме мужчина предстанет перед судом за убийство тёщи
Общество, 19.12.2021
Преступление произошло весной этого года

Житель Бурятии откупился шубой за разбитое авто
Житель Бурятии откупился шубой за разбитое авто
Общество, 19.12.2021
Мужчина разбил машину бывшей, когда ездил за пивом
В Бурятии снежная погода
В Бурятии снежная погода
Общество, 19.12.2021
В Улан-Удэ днём немного потеплеет 
В Улан-Удэ стартовал турнир на призы Бориса Будаева
В Улан-Удэ стартовал турнир на призы Бориса Будаева
Общество, 18.12.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^