В Чите таможня передала фрагменты бивня мамонта в музей

Общество, Фото: Забайкальский краеведческий музей

Конфискованные предметы будут размещены в экспозициях о природе и археологии



В Забайкальском крае фонды краеведческого музея имени А.К. Кузнецова пополнились новыми экспонатами. Сотрудники Читинской таможни передали учреждению фрагменты бивня мамонта.



- 15 напиленных фрагментов мамонтового бивня, изъятых сотрудниками таможни, будут задействованы в научной и образовательной деятельности музея, размещены в экспозициях «Археология» и «Природа Забайкалья, – рассказали в учреждении.



В краеведческом музее добавили, что их сотрудничество с забайкальской таможней ведётся уже на протяжении 20 лет.



- Ранее в фонды учреждения переданы статуя мифического героя Гуан Ди, целые бивни мамонта, граммофон, изготовленный в Берлине в начале прошлого века, виниловые пластинки и журналы эпохи Советского союза, самовар из нержавеющей стали и авторская гармонь 1920 года работы тульского мастера Константина Свинцова. В 2020 году в музей переданы несколько самоваров, изготовленных в 1911-1917 годах, – сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

