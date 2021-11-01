В УФСИН по Бурятии выбрали лучшего водителя

За право называться лучшим водителем УФСИН соревновались семь участников, сообщает пресс-служба ведомства. Конкурсанты показали свои знания в теории и на практике.







Призёрам конкурса вручили дипломы.











В преддверии Дня автомобилиста среди водителей учреждений и подразделений уголовно-исполнительной системы Бурятии состоялся конкурс профессионального мастерства.На тестировании проводилась проверка на знание правил дорожного движения, устройства автомобиля и техники безопасности.Задания по вождению автомобиля включали в себя такие элементы, как змейка, въезд в гараж задним ходом и параллельная парковка. За каждую ошибку начислялись штрафные баллы. Выполнение заданий усложнялось тем, что конкурсанты выполняли практические задания на незнакомом для них автомобиле.По итогам конкурса первое место занял сотрудник отдела по конвоированию Сергей Киселев. Он безошибочно справился с теоретическими вопросами и справился со всеми практическими заданиями. Второе место занял водитель исправительной колонии №2 Мэргэн Цыдыпов, на третьем месте - водитель базы материально-технического и военного снабжения Зоригто Доржиев.