Мэрия просит быть готовыми к возможной эвакуации
По данным на 8 часов утра 15 августа, уровень воды в Селенге составляет 233 см. За сутки уровень воды опустился на 10 сантиметров.
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При уровне воды 230 см в реке Селенга в Улан-Удэ вода выходит на пойму и начинается подтопление низменных участков.
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Критической отметкой считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.
- Просим всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных, - призывает мэрия Улан-Удэ.
Бурятский Гидрометцентр даёт данные по уровню воды каждые четыре часа на своём официальном сайте.
Оперштаб по паводковой ситуации работает в круглосуточном режиме.
В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров
Общество, Фото:
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