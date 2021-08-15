 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 августа

14 августа

13 августа

Популярное

В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров

В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мэрия просит быть готовыми к возможной эвакуации

По данным на 8 часов утра 15 августа, уровень воды в Селенге составляет 233 см. За сутки уровень воды опустился на 10 сантиметров.

При уровне воды 230 см в реке Селенга в Улан-Удэ вода выходит на пойму и начинается подтопление низменных участков.

Критической отметкой считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.

- Просим всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных, - призывает мэрия Улан-Удэ.

Бурятский Гидрометцентр даёт данные по уровню воды каждые четыре часа на своём официальном сайте.

Оперштаб по паводковой ситуации работает в круглосуточном режиме. 
Селенга уровень воды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Детей-инвалидов теперь обязаны обслуживать вне очереди
Детей-инвалидов теперь обязаны обслуживать вне очереди
Общество, 15.08.2021
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров
В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров
Общество, 15.08.2021
Мэрия просит быть готовыми к возможной эвакуации
В Бурятии для нескольких школ утвердили частичную дистанционку
В Бурятии для нескольких школ утвердили частичную дистанционку
Общество, 15.08.2021
В переполненных школах решили разобщить учащихся
В Бурятии наградили спортсменов и тренеров
В Бурятии наградили спортсменов и тренеров
Общество, 14.08.2021
Награждение состоялось в День физкультурника
Сотрудники УФСИН по Бурятии сдают нормы ГТО
Сотрудники УФСИН по Бурятии сдают нормы ГТО
Общество, 14.08.2021
День физкультурника по-спортивному отпраздновали сотрудники республиканского управления федеральной службы исполнения наказаний 
Читинка завоевала бронзу на первенстве мира по спортивной борьбе
Читинка завоевала бронзу на первенстве мира по спортивной борьбе
Общество, 14.08.2021
Варвара Машкина стала единственной представительницей от ДФО
Было — стало: ДК «Кристалл»
Было — стало: ДК «Кристалл»
Общество, 14.08.2021
Посмотрим на дом культуры тогда и сейчас благодаря снимкам Сергея Тарасенко 
Росгвардейцы Бурятии провели тренировку с юными спортсменами
Росгвардейцы Бурятии провели тренировку с юными спортсменами
Общество, 14.08.2021
Для ребят тренировку провели мастера спорта международного класса из Росгвардии 
Траву в Улан-Удэ косят ежедневно
Траву в Улан-Удэ косят ежедневно
Общество, 14.08.2021
Из-за дождливого лета травы выросло больше обычного
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 129 человек
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 129 человек
Общество, 14.08.2021
Общее число случаев заражения превышает 54,6 тысяч 
Школьников Бурятии приглашают снять научно-популярные видео
Школьников Бурятии приглашают снять научно-популярные видео
Общество, 14.08.2021
Собственное видение науки участники могут представить в конкурсе «Знаешь? Научи!»
Иркутян научат сортировать вторсырьё
Иркутян научат сортировать вторсырьё
Общество, 14.08.2021
В Иркутской области пройдёт акция «Экодвор»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^