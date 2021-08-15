В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров

Мэрия просит быть готовыми к возможной эвакуации



По данным на 8 часов утра 15 августа, уровень воды в Селенге составляет 233 см. За сутки уровень воды опустился на 10 сантиметров.

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При уровне воды 230 см в реке Селенга в Улан-Удэ вода выходит на пойму и начинается подтопление низменных участков.

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Критической отметкой считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.



- Просим всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных, - призывает мэрия Улан-Удэ.



Бурятский Гидрометцентр даёт данные по уровню воды каждые четыре часа на своём официальном сайте.



Оперштаб по паводковой ситуации работает в круглосуточном режиме.

