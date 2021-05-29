Две школы Улан-Удэ получат призы за конкурс на самый убитый туалет

Бренд Domestos объявил победителей конкурса «Школьная программа – 2021». Как сообщал «Байкал-Daily», две улан-удэнские школы участвовали в этом конкурсе. Школы Бурятии не выиграли главный приз – ремонт туалета, им достался годовой запаса продукции Domestos.
- В этом году мы приняли решение увеличить их количество, таким образом 6 школ, получившие наибольшее количество голосов, получат ремонт туалетов. Все школы, которые приняли участие в конкурсе и успешно прошли модерацию, получают годовой запас продукции Domestos! - написано на странице конкурса.
Ремонт в туалетах выиграли: школа № 1 города Гусь-Хрустальный; лицей №44 в Чебоксарах; школа № 19 в Междуреченске; сельская школа в Ростовской области, Азовского района на станции Елизаветинская; школа №103 в Волгограде; школа №6 в Нефтекамске.
Улан-удэнская школа №37 в прошлом году уже участвовала в этом конкурсе. Тогда они тоже выиграли годовой запас чистящего средства. В этом году надеялись выиграть ремонт.