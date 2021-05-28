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Школы Улан-Удэ участвуют в конкурсе на самый убитый туалет

Школы Улан-Удэ участвуют в конкурсе на самый убитый туалет
Общество, 
Улан-удэнские школы могут выиграть ремонт туалетов от Domestos

Бренд Domestos запустил конкурс «Школьная программа – 2021». Победители необычного конкурса, то есть обладатели самых убитых туалетов, получат долгожданный ремонт или запас чистящего средства.

Суть заключается в том, что россиянам необходимо загрузить на сайт конкурса фотографию школьного туалета и дать краткое описание. Бурятия также участвует в этом конкурсе. Заявки касаются две улан-удэнских школ – №32 и №37.

«Нашей школе требуется капитальный ремонт туалетов и спортивном зале. За всё время работы школы проводился только текущий косметический ремонт сантехники», - написали авторы заявки по школе №32.

На фотографиях изображены старенькая сантехника, покосившаяся мебель и дверь. Кафель в туалете покрашен зелёной краской.


Вторая школа оказалась «опытной» - в прошлом году она уже участвовали в этом конкурсе. Здесь не стали выкладывать много фотографий, ограничившись снимком сливного бочка без кнопки.

«В туалетах нашей школы необходимо провести капитальный ремонт. В прошлом году мы выиграли годовой запас Domestos, который нам очень помог в борьбе со ржавчиной и микробами! Нынче надеемся выиграть ремонт», - говорится в описании.


Школа №37 на момент публикации набрала 267 «разбитых сердечек», школа №32 – всего два.

В прошлом году Domestos отремонтировал три туалета в школах России. Ещё 800 получили помощь от партнёров и организаторов годовые запасы чистящего средства для дезинфекции по время пандемии.


школы туалеты
 
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