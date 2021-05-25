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Улан-удэнцы жалуются на вечеринки в разгар третьей волны COVID-19

Улан-удэнцы жалуются на вечеринки в разгар третьей волны COVID-19
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Несмотря на запрет, отдыхающие вовсю веселились на танцплощадке

Улан-удэнка пожаловалась на лаундж-бар, где устраивают тусовки и танцы до утра. В доказательство женщина опубликовала видеозаписи, на которых посетители вовсю танцуют на небольшой площадке под зажигательные крики ведущего. При этом в Бурятии сейчас запрещена организация развлекательных услуг в общепите, включая работу танцевальных площадок.

Видео появилось в паблике «Аноним 03». Автор поста рассказал, что вечеринки проходят в очень маленьком помещении, а собирается на них больше 150 человек.

- Мало того, что собрались в одном месте без масок, так ещё были танцы до утра (запрет на танцы указ главы), - поделилась автор видео.


По её словам, вечеринки проходят едва ли каждый день, а также они проводились и во время прежних жёстких ограничительных мер.

- Персонал без масок, без перчаток. Я сама живу в соседнем доме, устала уже от этой музыки. Каждый день. А в выходные это вообще ужас, - добавила местная жительница.

В комментариях при этом женщина не нашла поддержки, напротив, её назвали «стукачом». Кто-то даже предположил, что это проделки конкурентов.

Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки в Бурятии выявили 73 больных коронавирусом. Это максимальное значение за последнее время. В конце прошлой недели власти Бурятии заявили о третьей волне коронавируса. Глава Бурятии Алексей Цыденов в выходные выступил с видеообращением в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Он напомнил о том, что за две недели темпы прироста заболеваемости скакнули в три раза и призвал соблюдать антиковидные меры.

Сегодня к жителям обратился главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. Он заявил: чтобы избежать ввода новых ограничений, нужно максимально локализовать очаги и не дать распространяться вирусу дальше.

Недавно в Бурятии уже была введена одна крупная ограничительная мера. На все массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе, будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или справка об отсутствии COVID-19.

В конце 2020 года в Улан-Удэ из-за нелегальной вечеринки была временно приостановлена деятельность лаундж-бара «SOVA». Аналогичное наказание также выносили в прошлом году в отношении гриль-бара «Фабрика»: там вечеринка состоялась во время действовавшего тогда запрета на массовые мероприятия.
коронавирус профилактика
 
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