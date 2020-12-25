В Улан-Удэ гриль-бар «Фабрика» всё же настигло наказание

Суд повторно рассмотрел скандальное дело о подпольной вечеринки
25 декабря Октябрьский районный Улан-Удэ повторно рассмотрел дело ИП Покацкого Кирилла Вячеславовича, владельца гриль-бара «Фабрика», где прошла подпольная вечеринка. На этот раз судья признал совершение административного правонарушения по ч.2 ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Решением суда назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток помещения «Фабрика Гриль».
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 декабря Октябрьский районный суд (другой судья) рассматривал дело Покацкого. Тогда судья прекратила производство с формулировкой «за отсутствием состава административного правонарушения».
Глава Бурятии Алексей Цыденов это решение назвал «вызывающе циничным».
Роспотребнадзор подал жалобу в Верховный суд Бурятии. 15 декабря Верховный суд отменил решение райсуда и отправил дело на пересмотр.
Речь идёт о скандальной вечеринке, которая состоялась в разгар пандемии и в нарушение запрета на массовые мероприятия, в гриль-баре «Фабрика». Видео с тусовки, где люди вовсю веселились на танцполе, сняли сами участники, опубликовав в соцсетях, в частности, в паблике «Весь Улан-Удэ». Полиция провела проверку и подтвердила факт нарушения. В конце ноября Роспотребнадзор временно приостановил деятельность гриль-бара «Фабрика».
Сам Кирилл Покацкий вышел на связь в середине декабря. На своей странице в соцсети он опроверг обвинения конкретно в свой адрес, заявив, что сдал ранее гриль-бар в аренду. Также он заверил, что гриль-бар «Фабрика» не откроется раньше апреля 2021 года. Так что по сути нынешнее наказание суда бизнесмена не затронет.
В Бурятии действует запрет на массовые мероприятия, в том числе банкеты, фуршеты и танцевальные площадки в общепите. Кроме того, в тот период, когда прошла жаркая тусовка в «Фабрике, в республике действовал двухнедельный запрет в отношении всех кафе и ресторанов.
Кирилл Покацкий – сын известного в Бурятии бизнесмена, владельца развлекательного бизнеса, депутата Народного Хурала Вячеслава Покацкого.
В Улан-Удэ гриль-бар «Фабрика» всё же настигло наказание
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