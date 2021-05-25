Главный санврач Бурятии объяснил, как избежать введения жёстких ограничений

Руководитель управления Роспотребнадзора назвал причины резкого скачка заболеваемости коронавирусом
Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к жителям по поводу резкого скачка заболеваемости COVID-19.
- К сожалению, в республике отмечается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю зарегистрировано почти в два раза больше случаев, чем за предпраздничную неделю. Причинами послужили значительное расширение контактов среди населения республики, обусловленное миграцией как внутри республики, так и за её пределами, а также эффект отложенных вызовов в прошедшие праздничные дни. И это на фоне ослабления соблюдения профилактических мер гражданами республики, - пояснил Сергей Ханхареев.
Он заявил, что перед Бурятией стоит общая задача – «максимально локализовать очаги и не дать распространяться вирусу дальше».
Поэтому Ханхареев обратился к руководителям всех организаций, учреждений и предприятий.
- Важно провести с сотрудниками информационную работу, минимизировать контакты, ввести запреты на проведение любых массовых мероприятий внутри организации, усилить «утренний фильтр», соблюдать масочный режим, усилить дезинфекционный режим, режим проветривания и другие меры профилактики, - призвал главный санврач Бурятии.
Заболевшим людям он напомнил, что необходимо вызвать врача и оставаться дома до постановки диагноза.
- Важно по возможности максимально сократить контакты с домашними для прерывания цепочки передачи вируса, - пояснил Сергей Ханхареев.
Он также призвал всех, кто ещё не привит от коронавируса, поставить вакцину в ближайшее время. Коллективную иммунизацию от COVID-19 он назвал самой эффективной мерой защиты от вируса.
- Только соблюдение мер профилактики, активная вакцинация населения будут способствовать снижению заболеваемости. И, следовательно, не будет необходимости вводить дополнительные жесткие ограничительные мероприятия, - заключил Сергей Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки в Бурятии выявили 73 больных коронавирусом (для сравнения, 8 мая было всего 22 заражённых за сутки). Власти Бурятии в конце прошлой недели заявили о третьей волне коронавируса.
Одна крупная ограничительная мера уже введена. На все массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе, будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или справка об отсутствии COVID-19. Условие касается как участников мероприятий, так и зрителей.
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