 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

24 мая

Популярное

Главный санврач Бурятии объяснил, как избежать введения жёстких ограничений

Главный санврач Бурятии объяснил, как избежать введения жёстких ограничений
Власть, 
Руководитель управления Роспотребнадзора назвал причины резкого скачка заболеваемости коронавирусом

Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к жителям по поводу резкого скачка заболеваемости COVID-19.

- К сожалению, в республике отмечается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю зарегистрировано почти в два раза больше случаев, чем за предпраздничную неделю. Причинами послужили значительное расширение контактов среди населения республики, обусловленное миграцией как внутри республики, так и за её пределами, а также эффект отложенных вызовов в прошедшие праздничные дни. И это на фоне ослабления соблюдения профилактических мер гражданами республики, - пояснил Сергей Ханхареев.

Он заявил, что перед Бурятией стоит общая задача – «максимально локализовать очаги и не дать распространяться вирусу дальше».

Поэтому Ханхареев обратился к руководителям всех организаций, учреждений и предприятий.

- Важно провести с сотрудниками информационную работу, минимизировать контакты, ввести запреты на проведение любых массовых мероприятий внутри организации, усилить «утренний фильтр», соблюдать масочный режим, усилить дезинфекционный режим, режим проветривания и другие меры профилактики, - призвал главный санврач Бурятии.

Заболевшим людям он напомнил, что необходимо вызвать врача и оставаться дома до постановки диагноза.

- Важно по возможности максимально сократить контакты с домашними для прерывания цепочки передачи вируса, - пояснил Сергей Ханхареев.

Он также призвал всех, кто ещё не привит от коронавируса, поставить вакцину в ближайшее время. Коллективную иммунизацию от COVID-19 он назвал самой эффективной мерой защиты от вируса.

- Только соблюдение мер профилактики, активная вакцинация населения будут способствовать снижению заболеваемости. И, следовательно, не будет необходимости вводить дополнительные жесткие ограничительные мероприятия, - заключил Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки в Бурятии выявили 73 больных коронавирусом (для сравнения, 8 мая было всего 22 заражённых за сутки). Власти Бурятии в конце прошлой недели заявили о третьей волне коронавируса.

Одна крупная ограничительная мера уже введена. На все массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе, будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или справка об отсутствии COVID-19. Условие касается как участников мероприятий, так и зрителей.
коронавирус Роспотребнадзор профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Главный санврач Бурятии объяснил, как избежать введения жёстких ограничений
Главный санврач Бурятии объяснил, как избежать введения жёстких ограничений
Власть, 25.05.2021
Руководитель управления Роспотребнадзора назвал причины резкого скачка заболеваемости коронавирусом
В Монголии дан старт президентской избирательной кампании
В Монголии дан старт президентской избирательной кампании
Власть, 24.05.2021
На должность главы страны претендуют три человека
Юный борец бросил главу Бурятии через плечо
Юный борец бросил главу Бурятии через плечо
Власть, 24.05.2021
Ребята поборолись с Алексеем Цыденовым на открытии борцовской юрты
МВД отреагировало на предложение расстрелять бурятского министра
МВД отреагировало на предложение расстрелять бурятского министра
Власть, 24.05.2021
В центре громкого скандала оказался бурятский коммунист
Житель Бурятии обжаловал торги на аренду участков
Житель Бурятии обжаловал торги на аренду участков
Власть, 24.05.2021
До принятия решения по жалобе организатор торгов не вправе заключать договор
В Бурятии чиновник начислял себе завышенную зарплату
В Бурятии чиновник начислял себе завышенную зарплату
Власть, 24.05.2021
Незаконно получено более 4,5 млн. рублей
У заместителей мэра Улан-Удэ двукратный разрыв в доходах
У заместителей мэра Улан-Удэ двукратный разрыв в доходах
Власть, 20.05.2021
У некоторых заместителей мэра имеются по две машины
«Чрезмерно мягкий» приговор экс-главе района Бурятии ужесточили
«Чрезмерно мягкий» приговор экс-главе района Бурятии ужесточили
Власть, 20.05.2021
Районный суд назначил бывшему главе Баргузинского района только штраф
Переболевший ковидом Баир Бальжиров призвал всех привиться
Переболевший ковидом Баир Бальжиров призвал всех привиться
Власть, 20.05.2021
Председатель Общественной палаты Бурятии поставил первую прививку от коронавируса
На кресло главы Тунки претендуют пять человек
На кресло главы Тунки претендуют пять человек
Власть, 20.05.2021
Конкурсная комиссия проверит сведения обо всех претендентах на пост главы Тункинского района
Новый замгубернатора Забайкальского края приехал из Сочи
Новый замгубернатора Забайкальского края приехал из Сочи
Власть, 20.05.2021
Александр Костенко ранее также был вице-губернатором Приморского края.
В Иркутской области утвердили нового детского омбудсмена
В Иркутской области утвердили нового детского омбудсмена
Власть, 19.05.2021
Ранее она руководила аппаратом уполномоченного по правам ребёнка  
Забайкальского сенатора наградили высшей наградой Монголии
Забайкальского сенатора наградили высшей наградой Монголии
Власть, 18.05.2021
Баиру Жамсуеву вручили орден «Полярная звезда»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^