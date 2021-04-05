В Улан-Удэ ради павильона выдернули большое дерево

В Улан-Удэ засняли на видео, как выдергивают дерево в центре города, напротив Театральной площади. На месте ликвидированного дерева поставили торговый павильон. Видео снял экс-замминистра спорта, ныне руководитель Школы ораторского мастерства Эрдэни Дымчиков. Запись была позже размещена в паблике ves_ulan_ude.
Короткое видео вызвало бурю возмущения в комментариях:
«Такой же павильон поставили напротив ТЦ Сибирь, который испортил вид небольшой площади. У нас никогда не будет красиво»
«Это как так можно безнаказанно вырывать деревья, тем более на центральной площади. Или у нас деньги решают всё? Вопрос к администрации города»
«Да уже достали с этими павильонами, тц, трц и прочим. Уже даже не хочется в город выезжать. Зелёных зон не осталось. К примеру, за Оперным строят очередной трц, а можно было бы парк с деревьями устроить. Не город, а сплошная торговая зона»
«Кошмар какой! И так деревьев нет в городе! Одна серость кругом»
«Ужас, куда они их тыкают, эти забегаловки стеклянные? И так никакой красоты, благоустройства нет в городе»
«Нужно привлечь к ответственности за вырубку дерева! Это противозаконно!»
«Цветы везде, павильоны, хоть дизайн интересный сделали бы. Одноликие, неинтересные: стекло и металл. На остановке Советской поставили, хоть объединили с остановкой, иначе вида никакого. Куда архитектура смотрит?»
«Почему-то в других городах, конкретно в Краснодаре прежде чем что-то установить, дерево выкапывают с корнем и пересаживают, или ставят павильоны там, где нет деревьев и кустарников. Почему в Улан-Удэ-то не так».
Вопрос с зелёными насаждениями - больной для улан-удэнцев. Уже не один год горожане негодуют по поводу обрезки деревьев – они полагают, что делают это в столице Бурятии крайне уродливо. Между тем, только в этом году планируется обрезка ещё 700 деревьев.
В последний раз критике подверглось то, как «поработали» над деревьями по улице Павлова.
- А кто это у нас на улице Павлова деревья под корень срубается, да не тополя, старые, а вполне презентабельный ильм? Комитет городского хозяйства, это чьих рук дело и по какому поводу? Или это депутатская управляшка проказничает, а, может, ханыжье местное? Надо бы разобраться! Что за варварство? И так уродливый вид, так они его ещё убожественнее сделали, неужели можно просто взять и спилить красивое, здоровое дерево? –писала на своей странице в Facebook лидер Бурятского регионального отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова, солистка панк-рок-группы «Аборт мозга»,