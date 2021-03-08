Сотрудница Росгвардии из Бурятии рассказала о бурятском костюме









Росгвардия запустила новую рубрику #ЖенщиныРосгвардии, посвящённую Международному женскому дню. Сотрудницы Росгвардии публикуют фото в социальных сетях и рассказывают о национальных костюмах народов РоссииУправление Росгвардии по Бурятии представляет ответственный исполнитель сержант Екатерина Бабушкина.Бурятский национальный костюм (дэгэл) — традиционная одежда бурятского народа, часть его многовековой культуры. Традиции в национальной одежде бурят связаны, прежде всего, с кочевым образом жизни и суровым континентальным климатом, с резкими перепадами температур. Национальная одежда бурят хорошо приспособлена к кочевому образу жизни. Костюм изготавливался из ценного меха, шерсти, кожи, шелка.Головной убор бурят (малгай) — это шапка конической формы, отороченная бархатом или ценным мехом, которая наверху завершается серебряным навершием полусферической формы с красной бусиной (дэнзэ).Национальную обувь (гутал) делали из юфтовой кожи или из плиса с коротким голенищем; носок обычно был слегка загнут вверх, чтобы не поранить землю, каблуки отсутствовали.