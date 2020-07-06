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В сквере имени Пушкина в Улан-Удэ хотят установить ещё 13 скамеек

В сквере имени Пушкина в Улан-Удэ хотят установить ещё 13 скамеек
Общество, 
Концепцию благоустройства сквера выставили на голосование

На сайте администрации Улан-Удэ появилось голосование по концепции благоустройства сквера имени Пушкина по улице Хоца Намсараева.

Администрация Железнодорожного района предложила жителям на одобрение дизайн-проект благоустройства сквера.

Согласно проекту планируется:

Установка скамеек – 13 шт.;
Установка урн – 21 шт.;
Установка цветочниц – 7 шт.;
Ремонт постамента памятника А.С. Пушкину;
Установка светильников – 24 шт.

Проголосовать и внести предложения по проекту можно до 15 июля на сайте администрации Улан-Удэ, в разделе «Активный горожанин», в подразделе «Голосования».
сквер благоустройство
 
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