Концепцию благоустройства сквера выставили на голосование
На сайте администрации Улан-Удэ появилось голосование по концепции благоустройства сквера имени Пушкина по улице Хоца Намсараева.
Администрация Железнодорожного района предложила жителям на одобрение дизайн-проект благоустройства сквера.
Согласно проекту планируется:
Установка скамеек – 13 шт.;
Установка урн – 21 шт.;
Установка цветочниц – 7 шт.;
Ремонт постамента памятника А.С. Пушкину;
Установка светильников – 24 шт.
Проголосовать и внести предложения по проекту можно до 15 июля на сайте администрации Улан-Удэ, в разделе «Активный горожанин», в подразделе «Голосования».
В сквере имени Пушкина в Улан-Удэ хотят установить ещё 13 скамеек
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