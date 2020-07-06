В сквере имени Пушкина в Улан-Удэ хотят установить ещё 13 скамеек

Концепцию благоустройства сквера выставили на голосование



На сайте администрации Улан-Удэ появилось голосование по концепции благоустройства сквера имени Пушкина по улице Хоца Намсараева.



Администрация Железнодорожного района предложила жителям на одобрение дизайн-проект благоустройства сквера.



Согласно проекту планируется:



Установка скамеек – 13 шт.;

Установка урн – 21 шт.;

Установка цветочниц – 7 шт.;

Ремонт постамента памятника А.С. Пушкину;

Установка светильников – 24 шт.



Проголосовать и внести предложения по проекту можно до 15 июля на сайте администрации Улан-Удэ, в разделе «Активный горожанин», в подразделе «Голосования».

