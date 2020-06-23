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В Иркутской области более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом

В Иркутской области более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе изменилась статистика по летальным случаям

На 23 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 2738 человек, прирост за сутки составил 71 человек. 1556 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений, в том числе за последние сутки 89 человек. Новых летальных исходов не зарегистрировано, за весь период скончались 40 пациентов.

В Иркутской области на сегодня уже 6003 случая заболевания коронавирусом. За сутки умер один человек от коронавируса – 58-летний мужчина в Черемховском районе.

- По трём ранее умершим предположительно от иных заболеваний, не связанных с ковид, пришло заключение экспертов, в котором причиной смерти назван коронавирус: 65-летний мужчина в Бодайбо, 79-летняя женщина - Иркутск, 82-летняя женщина – Шелехов, - уточнили в региональном оперштабе.

Также за сутки умерло пять человек от иных заболеваний, не связанных с ковид: в Иркутске - 55-летняя женщина, 40-летний мужчина, 89-летняя женщина; в Братске - 59-летний мужчина; в Иркутском районе – 69-летний мужчина.

- Таким образом, в графе «умерло» (от коронавируса) добавлено четыре человека, а в графе «от иных заболеваний, не связанных с ковид» - два, - пояснили в оперштабе.

Всего госпитализировано 3656 человек, прирост за сутки составил 183 человека. В регионе у 53 больных заболевание протекает в тяжёлой форме, накануне сообщалось о 49 тяжёлых больных. Выздоровело 2275 человек, в том числе за последние сутки – 159.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 2682 случая заражения COVID-19. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1799 человек, в том числе накануне выздоровели сразу 85 пациентов. Входят в статистику 18 летальных исходов.

В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 529 больных, из них 37 детей. Состояние одного ребёнка оценивается как тяжёлое, он переведён в отделение реанимации.

На амбулаторном лечении находится ещё 336 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.


профилактика коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
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