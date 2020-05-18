В Бурятии есть семьи, которые получат сразу две выплаты на детей

Выплаты на детей до 16 лет начнут платить с июня



Выплаты на детей до трёх лет в размере 5 тысяч рублей за апрель и май получили в Бурятии свыше 21 тысячи семей. Об этом сегодня сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Бурятии Климентий Шомоев.



Ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей положена всем семьям с детьми до трёх лет как мера поддержки во время пандемии коронавируса. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и зарплаты или наличия и отсутствия маткапитала.



- С апреля мы начали принимать решения и выплачивать единовременные ежемесячные выплаты семьям с детьми до трёх лет. У нас в республике таких около 26,5 тысяч. Мы уже за апрель и май назначили и выплатили более 21 тысяче семье. Около 5,5 тысяч по каким-то причинам не подали заявление. Мы прозванивали их, обратная связь у нас есть – кто-то ждёт, чтобы сразу получить за три месяца – за апрель, май и июнь – по 5 тысяч рублей, - рассказал Климентий Шомоев.



Заявление на выплату в 5 тысяч рублей можно подать на портале госуслуг, в личном кабинете гражданина, и на сайте Пенсионного фонда.



- Все семьи с детьми до 3 лет имеют право на ежемесячные выплаты за апрель, май, июнь по 5 тысяч, - уточнил Шомоев.



10 тысяч не раньше июня



Также семьям с детьми, которым с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет, положена разовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Заявление на неё можно подать сейчас, однако выплачивать начнут с июня.



- Эта поддержка касается семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Для простоты понимания – это категория детей, рождённых с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Выплата будет по 10 тысяч рублей, - пояснил Шомоев.



Две выплаты



Более того, есть в Бурятии семьи, которые могут попасть под две выплаты сразу – и по 5 тысяч, и по 10 тысяч.



- Если ребёнку исполняется три года в апреле, он получит пять тысяч за апрель. И в июне 10 тысяч рублей - ещё одну выплату. Если рождён в июне, то у него будет выплата в пять тысяч рублей за три месяца, итого 15 – за апрель, май, июнь, и в июне ещё 10 тысяч рублей разовой выплаты, - рассказал Климентий Шомоев.



Согласно указу президента, выплата в 5 тысяч предусмотрена только на детей, не достигших трёх лет, в том числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года. А единовременная выплата в 10 тысяч предоставляется на каждого ребёнка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.



То есть дети, которым исполняется 3 года в диапазоне от апреля до 30 июня 2020 года, попадают под обе выплаты.



- Более того, семьи, дети которых рождены с апреля по июнь 2017 года, могут попасть под две выплаты сразу – по 5 тысяч и по 10 тысяч, - пояснил Климентий Шомоев.



Портал «летает»



Заявление на обе выплаты можно подать до 1 октября.



- Заявление предпочтительно подать в электронном виде через портал госуслуг. Прошу обратить внимание, что если заявление на пять тысяч можно было подать и через сайт Пенсионного фонда, и через портал госуслуг, то заявление на выплату на 10 тысяч подаётся только через портал государственных услуг. Сейчас портал работает хорошо, сегодня мы проверяли, портал «летает» – можно быстро и легко подать заявление, - отметил он.



Популярная проблема при подаче заявления на выплаты заключается в том, что у некоторых семей нет СНИЛС на детей.



- Он везде нужен сейчас, я думаю, что не так много у нас семей - несколько тысяч, мы предполагаем - которые еще не получили СНИЛС на детей по какой-то причине. Сейчас наш колл-центр записывает на приём по выдаче свидетельств. И хочу сделать важное объявление для семей, у кого нет СНИЛС на детей, сейчас мы без предварительной записи только эту категорию готовы принимать в клиентских службах нашего города. Это три клиентские службы на улицах Жердева, 2а, Коммунистической, 45а, Загорская, 1а (поселок Загорск). Без СНИЛС невозможно подать заявление на портале госуслуг, - сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Бурятии.



Средства будут выплачиваться через банки. Специалисты призывают обязательно прописывать в заявлении номер телефона, по которому можно связаться с семьями – в случае выявления неточностей в заявлении. Они отмечают, что всю необходимую информацию по выплатам можно получить также в аккаунте отделения Пенсионного фонда России по Бурятии Instagram - pfr_buryatia.



Что касается выплат по 10 тысяч рублей, под неё попадают около 200 тысяч детей в Бурятии.





