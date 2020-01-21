Впервые соревнования проходили на озере Котокель
18 января в Бурятии состоялся чемпионат Прибайкальского района по ловле на мормышку со льда. Впервые соревнования проводились на озере Котокель, которое славится наличием большого количества рыбы – как окуня, так и сороги.
В чемпионате приняло участие 17 команд. Среди участников были гости из города Иркутска и единственная женская команда в соревнованиях – «ЛедиБур».
По результатам разведочной работы, чемпионат обещал быть весьма богатым на улов, однако Котокель оказался непредсказуемым водоёмом. В итоге призовые места распределились следующим образом:
Личное первенство
1 место – Шнейдер И, команда «Окунёк» (г. Иркутск). Сумма мест - 2.
2 место – Богачев И, команда «Фишеры» (г. Улан-Удэ). Сумма мест - 4.
3 место – Хомяков С, команда «Регион 03» (г. Улан-Удэ). Сумма мест – 5.
Командное первенство
1 место – «Фишеры» (г. Улан-Удэ) – Богачев И., Гуржапов И., Слипов В.
2 место – «Байкал тим» (г. Улан-Удэ) – Щербаков М., Базаров Д., Гусев А.
3 место – «Окунёк» (г. Иркутск) – Шнейдер И., Миндубаев Э., Кашкарёв Е.
В номинации «биг фиш» победил Валерий Котляров из команды «Торнадо 2». Он выловил окуня весом 222 грамма. Об этом сообщает пресс-служба федерации рыболовного спорта Республики Бурятия.
В Бурятии прошёл чемпионат по ловле на мормышку со льда
Общество, Фото:
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