Лыжница из Бурятии выступит на первом этапе Кубке мира
С 29 ноября по 1 декабря в Рука (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В сборную России включена и лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова.
Всего в составе российской команды на первом этапе Кубка мира – восемь женщин: Диана Головань (Республика Хакасия), Лидия Дуркина (Санкт-Петербург), Алиса Жамбалова (Республика Бурятия), Анна Жеребятьева (Архангельская область), Яна Кирпиченко (Алтайский край/Красноярский край), Наталья Непряева (Архангельская область), Екатерина Смирнова (Тюменская область/Республика Марий-Эл) и Ольга Царева Ольга (Республика Коми).
На прошлой неделе в Рованиеми (Финляндия) прошла контрольная тренировка сборной России по лыжным гонкам. У мужчин победу в гонке на 13 км свободным стилем одержал Андрей Мельниченко. У женщин на дистанции 10 км свободным стилем лучшей стала Алиса Жамбалова.
Занявшая второе место на контрольной тренировке Анна Нечаевская отстала от Алисы на 0.19 сек. Третьей стала Яна Кирпиченко — +0.31.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алиса Жамбалова выиграла в Финляндии международный турнир в спринтерской гонке. Также лыжница из Бурятии побывала в гостях у Санта-Клауса, передав подписчикам привет из Лапландии.
Алиса Жамбалова победила на контрольной тренировке в Финляндии
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