 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Ноября

24 Ноября

Популярное

Алиса Жамбалова победила на контрольной тренировке в Финляндии

Алиса Жамбалова победила на контрольной тренировке в Финляндии
Общество,  Фото:страница Алисы Жамбаловой
Лыжница из Бурятии выступит на первом этапе Кубке мира

С 29 ноября по 1 декабря в Рука (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В сборную России включена и лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова.

Всего в составе российской команды на первом этапе Кубка мира – восемь женщин: Диана Головань (Республика Хакасия), Лидия Дуркина (Санкт-Петербург), Алиса Жамбалова (Республика Бурятия), Анна Жеребятьева (Архангельская область), Яна Кирпиченко (Алтайский край/Красноярский край), Наталья Непряева (Архангельская область), Екатерина Смирнова (Тюменская область/Республика Марий-Эл) и Ольга Царева Ольга (Республика Коми).

На прошлой неделе в Рованиеми (Финляндия) прошла контрольная тренировка сборной России по лыжным гонкам. У мужчин победу в гонке на 13 км свободным стилем одержал Андрей Мельниченко. У женщин на дистанции 10 км свободным стилем лучшей стала Алиса Жамбалова.

Занявшая второе место на контрольной тренировке Анна Нечаевская отстала от Алисы на 0.19 сек. Третьей стала Яна Кирпиченко — +0.31.

Как сообщал «Байкал-Daily», Алиса Жамбалова выиграла в Финляндии международный турнир в спринтерской гонке. Также лыжница из Бурятии побывала в гостях у Санта-Клауса, передав подписчикам привет из Лапландии.


спорт лыжные гонки Алиса Жамбалова
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии запустили социальный проект «Азбука жизни»
В Бурятии запустили социальный проект «Азбука жизни»
Общество, 25.11.2019
Он направлен на детей из неблагополучных семей
Питание под проценты: Почему в улан-удэнских школах кормят в долг
Питание под проценты: Почему в улан-удэнских школах кормят в долг
Общество, 25.11.2019
«Байкал-Daily» разобрался, как работает система безналичной оплаты питания и почему кормят в «минус»
Алиса Жамбалова победила на контрольной тренировке в Финляндии
Алиса Жамбалова победила на контрольной тренировке в Финляндии
Общество, 25.11.2019
Лыжница из Бурятии выступит на первом этапе Кубке мира
В Иркутской области спасли водителя, которому стало плохо за рулём
В Иркутской области спасли водителя, которому стало плохо за рулём
Общество, 25.11.2019
В Иркутской области спасли водителя, которому стало плохо за рулём
Группа IOWA представила мрачный клип на песню о Байкале
Группа IOWA представила мрачный клип на песню о Байкале
Общество, 25.11.2019
В клипе показано, каким в ближайшем будущем может оказаться мир бесконечного неразумного потребления
Глава буддистов Монголии подарил статуэтку Хамбо Ламе
Глава буддистов Монголии подарил статуэтку Хамбо Ламе
Общество, 25.11.2019
Это подарок в честь 600-летия ухода в Паранирвану Богдо Зонхавы Будды  
Найден герой военного конфликта с Грузией, и это не бурят
Найден герой военного конфликта с Грузией, и это не бурят
Общество, 25.11.2019
В 2008 году весь мир облетела фотография «300 не надо хватит одного». Всё это время ошибочно считалось, что героем был бурят Бато Дашидоржиев
Прокуратура Бурятии напомнила муниципальным служащим о коррупции
Прокуратура Бурятии напомнила муниципальным служащим о коррупции
Общество, 25.11.2019
Прокуратура республики приняла участие в учебном занятии для муниципальных служащих
Водитель из Ростовской области попал в ДТП в Улан-Удэ
Водитель из Ростовской области попал в ДТП в Улан-Удэ
Общество, 25.11.2019
Авария произошла на парковке «Абсолюта»
В Улан-Удэ днём небольшой снег
В Улан-Удэ днём небольшой снег
Общество, 25.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 ноября по республике местами небольшой снег
Следственный комитет заинтересовался улан-удэнской сауной, где пострадали дети
Следственный комитет заинтересовался улан-удэнской сауной, где пострадали дети
Общество, 24.11.2019
Следователями проводится доследственная проверка 
Юные баскетболисты победили на соревнованиях в Хабаровске
Юные баскетболисты победили на соревнованиях в Хабаровске
Общество, 24.11.2019
Спортсмены прошли в следующий этап соревнований 
В Бурятии дети подарили мамам фликеры в виде сердечек
В Бурятии дети подарили мамам фликеры в виде сердечек
Общество, 24.11.2019
Таким образом дети проявили свою заботу 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^