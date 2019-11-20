Алиса Жамбалова побывала в гостях у Санта-Клауса

«Вот и близится волшебная пора. Главная сказка года. Всем привет из деревни Санта Клауса», - подписала снимки Алиса.











Первые этапы Кубка мира сезона 2019/20 пройдут в Финляндии и Норвегии.













Бурятская лыжница Алиса Жамбалова побывала в деревне Санта-Клауса, которая находится в местечке Рованиеми в Лапландии, Финляндия. Фотографии Алиса Жамбалова опубликовала на своей странице. К Санта-Клаусу пришли спортсмены и врачи сборной России по лыжным гонкам.Подписчики желают спортсменке покорения новых вершин. «Удачи в новом сезоне! Желаем закрепиться в основе и завоевать первые подиумы Кубка мира», «Победы в новом сезоне», Пусть ничего не мешает на твоём пути! Удачи! Теперь уже не только Бурятия, а вся страна будет за тебя болеть», - пишут пользователи.Как сообщал «Байкал-Daily», в Лапландии прошли международные соревнования. Алиса Жамбалова выиграла спринт классическим стилем. Подиум вышел российским: второе и третье место у Яны Кирпиченко и Ольги Царёвой.Также Алиса, которая находится в основном составе сборной России, участвовала в нескольких гонках этапов Кубка мира и чемпионате мира.