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Алиса Жамбалова побывала в гостях у Санта-Клауса

Алиса Жамбалова побывала в гостях у Санта-Клауса
Общество,  Фото:страница Алисы Жамбаловой
Лыжница из Бурятии передала привет из Лапландии

Бурятская лыжница Алиса Жамбалова побывала в деревне Санта-Клауса, которая находится в местечке Рованиеми в Лапландии, Финляндия. Фотографии Алиса Жамбалова опубликовала на своей странице. К Санта-Клаусу пришли спортсмены и врачи сборной России по лыжным гонкам.

«Вот и близится волшебная пора. Главная сказка года. Всем привет из деревни Санта Клауса», - подписала снимки Алиса.



Подписчики желают спортсменке покорения новых вершин. «Удачи в новом сезоне! Желаем закрепиться в основе и завоевать первые подиумы Кубка мира», «Победы в новом сезоне», Пусть ничего не мешает на твоём пути! Удачи! Теперь уже не только Бурятия, а вся страна будет за тебя болеть», - пишут пользователи.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Лапландии прошли международные соревнования. Алиса Жамбалова выиграла спринт классическим стилем. Подиум вышел российским: второе и третье место у Яны Кирпиченко и Ольги Царёвой.
 
В прошлом сезоне Алиса Жамбалова завоевала четыре золотых медали всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Также она выиграла золото и серебро чемпионата России. В Бурятии лыжнице вручили более трёх миллионов рублей.

Также Алиса, которая находится в основном составе сборной России, участвовала в нескольких гонках этапов Кубка мира и чемпионате мира.

Первые этапы Кубка мира сезона 2019/20 пройдут в Финляндии и Норвегии.




спорт лыжные гонки Алиса Жамбалова
 
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