Читу ожидают три ярмарки выходного дня

Ярмарки будут работать с 10 утра



Жителей и гостей Забайкальского края приглашают на ярмарки выходного дня, которые пройдут в Чите во второй половине ноября.



16 ноября – угол улицы Красной Звезды и улицы Шилкинской (район цирка «Шапито»).

23 ноября – посёлок ГРЭС, улица Строителей 1, строение 6 (прилегающая территория к супермаркету «Спутник»).

30 ноября – улица Богомягкова 23, площадь Революции.

Время работы ярмарок с 10:00 до 15:00 часов.



Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края, дополнительную информацию можно получить у организатора мероприятия – управления потребительского рынка администрации городского округа «Город Чита».



К участию приглашаются сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств.

