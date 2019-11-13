Ярмарки будут работать с 10 утра
Жителей и гостей Забайкальского края приглашают на ярмарки выходного дня, которые пройдут в Чите во второй половине ноября.
16 ноября – угол улицы Красной Звезды и улицы Шилкинской (район цирка «Шапито»).
23 ноября – посёлок ГРЭС, улица Строителей 1, строение 6 (прилегающая территория к супермаркету «Спутник»).
30 ноября – улица Богомягкова 23, площадь Революции.
Время работы ярмарок с 10:00 до 15:00 часов.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края, дополнительную информацию можно получить у организатора мероприятия – управления потребительского рынка администрации городского округа «Город Чита».
К участию приглашаются сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Читу ожидают три ярмарки выходного дня
Общество, Фото:
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