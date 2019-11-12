В Чите назвали возраст самых молодых и пожилых молодожёнов

Рекордсменом стал мужчина 1939 года рождения



Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края озвучил возраст самых молодых и пожилых молодожёнов Читы.



В 2019 году в городе вступили в брак двое молодых людей и три девушки в возрасте до 18 лет. Самый возрастной молодожён региона – мужчина 1939 года рождения. Средний возраст брачующихся в этом году составил от 25 до 35 лет.



Редкостью перестали быть браки с большой разницей в возрасте между будущими супругами. Так, летом 2019 года было зарегистрировано 13 пар, где мужчина гораздо старше своей избранницы. Но не отстают и женщины. В то же самое время были четыре пары, в которых невеста была старше жениха более, чем на 10 лет. Абсолютным же рекордом стали пары, где одна невеста была моложе жениха на 26 лет, а другая – на 14.

