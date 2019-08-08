Монгольский силач покорил жюри и зрителей австралийского шоу



Когда горящее бревно убрали со сцены, Баттулга спросил: «Вы хотите увидеть больше? У меня есть кое-что для вас. Ману, присоединяйся ко мне на сцене, Вики (ведущая шоу – прим. ред.), мне нужна твоя помощь!».



Когда ассистенты силача поднялись на сцену, из-за кулис вынесли бревно, на концах которого были прикреплены качели. Ману и Вики сели на эти качели с обоих сторон, и Баттулга вновь начал вертеться вокруг своей оси. Тогда зрители встали со своих мест, начали аплодировать участнику шоу, а члены жюри держались за руки от волнения.









После окончания номера Вики поблагодарила монгола за то, что он не уронил их, а Ману так перепугался, что попросил новое бельё прямо на сцене.



- Я думала, что видела всё. Но это была «первая человеческая карусель»! – прокомментировала номер Николь Шерзингер.



Все члены жюри единогласно сказали «Да», тем самым пропустив Баттулгу в следующий раунд.



Видеоролик с выступлением монгольского силача набрал 1,5 млн просмотров за три дня, пользователи Сети из разных стран поддержали его и прокомментировали видео:



«Интересно, сколько килограммов он может поднять? Это так мощно!»

«Этот парень может поднять дерево, а я еле-еле держу свой телефон»

«Его способности обеспечат ему место в фильмах»

«Чингисхан должен гордиться!»

«Именно таким образом монголы почти завоевали мир с одной лошадью и мечом, очень смелые люди!»

«Это было невероятно! Мне нравится, что он любит свою страну и наследие. Не могу представить, что он покажет дальше!»



Справка:

Australia’s Got Talent - австралийское реалити-шоу талантов, премьера которого состоялась 18 февраля 2007 года на канале Seven Network. Шоу основано на формате первоначального Got Talent, созданного в Великобритании с Саймоном Коуэллом. Сейчас идет 9 сезон.

После окончания номера Вики поблагодарила монгола за то, что он не уронил их, а Ману так перепугался, что попросил новое бельё прямо на сцене.- Я думала, что видела всё. Но это была «первая человеческая карусель»! – прокомментировала номер Николь Шерзингер.Все члены жюри единогласно сказали «Да», тем самым пропустив Баттулгу в следующий раунд.Видеоролик с выступлением монгольского силача набрал 1,5 млн просмотров за три дня, пользователи Сети из разных стран поддержали его и прокомментировали видео:«Интересно, сколько килограммов он может поднять? Это так мощно!»«Этот парень может поднять дерево, а я еле-еле держу свой телефон»«Его способности обеспечат ему место в фильмах»«Чингисхан должен гордиться!»«Именно таким образом монголы почти завоевали мир с одной лошадью и мечом, очень смелые люди!»«Это было невероятно! Мне нравится, что он любит свою страну и наследие. Не могу представить, что он покажет дальше!»

Монгольский силач Баттогтохын Баттулга, известный как Tulga, покорил популярное шоу Australia’s Got Talent («Австралия ищет таланты»). В своей визитке он рассказал, что всё детство ездил на лошадях и постоянно проводил время на улице. Он объяснил, что пришёл на шоу, чтобы показать богатую культуру Монголии.- Я очень горжусь своей страной, она делает меня самим собой, - поделился Баттулга.Затем он вышел на сцену и поразил членов жюри своим аутентичным монгольским нарядом. В жюри сидели: Николь Шерзингер, известная американская певица, солистка группы Pussycat Dolls, Люси Дерек, актриса и певица, Ману Фидель – французский шеф-повар, и Шейн Якобсон, актёр и режиссёр.Перед выступлением монгола на экране появилась надпись: «Не повторяйте дома».Баттулга показал сложный цирковой номер – он вращал огромное, горящее на двух концах бревно. Сначала он подкинул бревно и вращал его на спине. Дальше – больше: силач вертел горящее бревно прямо на голове, без помощи рук.Зрители и жюри кричали и громко аплодировали.- Он ведь держит дерево, - воскликнула Люси Дерек, член жюри.За кулисами во время представления стояли медики.