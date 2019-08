Монгольский силач покорил жюри и зрителей австралийского шоу

Когда горящее бревно убрали со сцены, Баттулга спросил: «Вы хотите увидеть больше? У меня есть кое-что для вас. Ману, присоединяйся ко мне на сцене, Вики (ведущая шоу – прим. ред.), мне нужна твоя помощь!».



Когда ассистенты силача поднялись на сцену, из-за кулис вынесли бревно, на концах которого были прикреплены качели. Ману и Вики сели на эти качели с обоих сторон, и Баттулга вновь начал вертеться вокруг своей оси. Тогда зрители встали со своих мест, начали аплодировать участнику шоу, а члены жюри держались за руки от волнения.



Australia’s Got Talent - австралийское реалити-шоу талантов, премьера которого состоялась 18 февраля 2007 года на канале Seven Network. Шоу основано на формате первоначального Got Talent, созданного в Великобритании с Саймоном Коуэллом. Сейчас идет 9 сезон.



После окончания номера Вики поблагодарила монгола за то, что он не уронил их, а Ману так перепугался, что попросил новое бельё прямо на сцене.- Я думала, что видела всё. Но это была «первая человеческая карусель»! – прокомментировала номер Николь Шерзингер.Все члены жюри единогласно сказали «Да», тем самым пропустив Баттулгу в следующий раунд.Видеоролик с выступлением монгольского силача набрал 1,5 млн просмотров за три дня, пользователи Сети из разных стран поддержали его и прокомментировали видео:«Интересно, сколько килограммов он может поднять? Это так мощно!»«Этот парень может поднять дерево, а я еле-еле держу свой телефон»«Его способности обеспечат ему место в фильмах»«Чингисхан должен гордиться!»«Именно таким образом монголы почти завоевали мир с одной лошадью и мечом, очень смелые люди!»«Это было невероятно! Мне нравится, что он любит свою страну и наследие. Не могу представить, что он покажет дальше!»