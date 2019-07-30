В Улан-Удэ на ремонт отопительного котла потратили 24,6 млн



Теперь в котельной будут функционировать 6 отопительных котлов.



- Здесь котлы находятся все одинаковые по мощности, равные абсолютно. Но так как котёл новый, естественно, у него КПД будет больше. К тому же, на него будут меньшие затраты на ремонт. Сейчас здесь всё оборудование изношенное, постоянно требует ремонта, а так как котёл новый, потребность в ремонте будет уже существенно меньше, - рассказал Александр Фефелов, представитель подрядной организации.



В котельной находятся 7 ячеек для установки котлов, на данный момент занято 6. Сводную планируется занять в случае расширения жилого и промышленного массива юго-западной части города.



Убедиться в качестве проведённых работ приехал и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он подчеркнул, что с введением третьего котла город спокойно сможет перезимовать.



- Из 6 котлов, будут работать 4. Три – в постоянном режиме, один – периодически подключаться, а 2 находятся в резерве. Если из строя выйдет хоть один котёл, то пострадает население. С ведением третьего котла в действие мы гарантированно проходим все максимумы, - отметил Игорь Шутенков.



Кроме этого, третий котёл позволит подключиться к отоплению и горячему водоснабжению новым потребителям. На данный момент тепло от котельной «Юго-Западная» получают 24 тысячи горожан.





Сегодня в котельной «Юго-Западная», которая расположена в посёлке Силикатный, была произведена растопка третьего котла.Сама котельная была введена в эксплуатацию в 1987 году, а уже в 1996 году третий котёл вышел из строя. В 2018 году администрация города заключила контракт с подрядной организацией на его ремонт. Для запуска котла из муниципальных средств было выделено 24,6 млн рублей.