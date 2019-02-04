На написание пьесы автора вдохновили славянские мифы и деревенские сказания
7 февраля в 17.00 на Малой сцене Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева пройдёт спектакль Аюра Доржиева «Росстань». Показ состоится в рамках творческого проекта и при поддержке Союза театральных деятелей России, который выделил стипендию на реализацию замысла артиста, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.
Название спектакля «Росстань» родилось не случайно. Это старинное русское слово, означающее перекресток дорог, на котором расстаются, прощаются. Главный герой пьесы Аюра Доржиева также стоит на распутье: вернуться ему к прошлой жизни или попытаться начать все сначала.
Он простой деревенский мужик, промышляющий изготовлением и продажей плетёных корзинок и туесков. Только его берестяные изделия никому не нужны. Гораздо ценнее для его покупателей чучела животных, которых он когда-то делал.
Вот только герой не желает возвращаться к старому промыслу ни под каким предлогом, не объясняя своего решения ни жене, ни друзьям. Но прошлое не отпускает его, заставляя пусть даже в мыслях вновь возвращаться назад и нашептывая: «от судьбы не уйдешь»…
На написание пьесы Аюра Доржиева вдохновили славянские мифы и деревенские сказания.
– Славянская мифология – богатейший материал для размышлений о базовых вещах, окружающих человека: жизнь, смерть, любовь, вера, доверие, предательство, одержимость. Мифы о русалках, домовых и леших интересовали человечество всегда, в них содержатся представления о мире, раскрывающие его незримые, загадочные, мистические явления, – рассказывает Аюр. – Но моя пьеса скорее об искуплении, совести и прощении.
Художник-постановщик – Светлана Пузакова. В спектакле заняты: заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская, Татьяна Белова, Екатерина Белькова, Лиана Щетилина, Аюр Доржиев, Александр Кузнецов, Артур Шувалов, Станислав Немчинов и Евгений Винокуров.
Возрастное ограничение – 16+
Спектакль Аюра Доржиева «Росстань» покажут в Улан-Удэ
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