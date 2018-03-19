Дети Улан-Удэ попадут в «Страну Светофорию»

Городской культурный центр приглашает на игровую программу
21 марта в 10:00 и 11:15 в городском культурном центре состоится театрализованная игровая программа «Страна Светофория», сообщает управление по информационной политике.
Дети узнают об основных правилах дорожного движения, о дорожных знаках, светофоре и обо всём том, что связано с безопасностью пешеходов, водителей автотранспорта и пассажиров.
Здесь они встретятся с весёлой девочкой Пеппи, которая предложит ребятам поиграть в интересные игры и поучиться правильному поведению на дороге у строгого, но справедливого инспектора.
Мероприятие состоится по адресу: ул. Буйко 2а, тел. для справок: 26-83-99, 26-72-87.
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