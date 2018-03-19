Дети Улан-Удэ попадут в «Страну Светофорию»



Здесь они встретятся с весёлой девочкой Пеппи, которая предложит ребятам поиграть в интересные игры и поучиться правильному поведению на дороге у строгого, но справедливого инспектора.





Мероприятие состоится по адресу: ул. Буйко 2а, тел. для справок: 26-83-99, 26-72-87.

Дети узнают об основных правилах дорожного движения, о дорожных знаках, светофоре и обо всём том, что связано с безопасностью пешеходов, водителей автотранспорта и пассажиров.