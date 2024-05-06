Один из них угрожал населённому пункту
В Муйском районе Бурятии из-за лесных возгораний ввели режим повышенной готовности. Его объявили вечером 5 мая, с 21:40. Об этом сообщает «Муя-инфо 24/7».
Накануне в муниципальном образовании продолжилось тушение пожаров. Площадь одного достигла 70 гектаров, а второго – 25. А днём ранее, 4 мая, в районе зафиксировали сразу четыре огненных очага. Глава района Владимир Дашиев рассказал, что стихия угрожала населённому пункту.
- Это самый страшный для нас пожар, который был за Баранчеевским озером, – цитировали его в группе «Муя-инфо.24/7». – На самом деле он нёс угрозу для населённого пункта. Хорошо, что все собрались – местные жители, добровольцы, организации, техника. Всё у нас было в достатке, нормально сработали.
Локализовать очаг планировали к семи утра 5 мая, но потом сроки cдвинули на 14:00. Сельчан в очередной раз призвали не разводить огонь во время особого противопожарного режима и провести работу с детьми.
- Пожары – очень опасная вещь, распространяются они очень быстро, – подчеркнул Дашиев. – Нам повезло, что не было сильного ветра. Прошу всех также привести все свои домовые и придомовые территории в соответствие с требованиями пожарной безопасности.
В Бурятии северный район перешёл на повышенную готовность из-за лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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