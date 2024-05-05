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На севере Бурятии страшный пожар угрожал населённому пункту

На севере Бурятии страшный пожар угрожал населённому пункту
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С ним борются уже вторые сутки

Накануне в Муйском районе разгорелось сразу четыре лесных пожара. Глава муниципального образования Владимир Дашиев рассказал, что один из них угрожал населённому пункту.
 
- Это самый страшный для нас пожар, который был за Баранчеевским озером, – приводят его слова в группе «Муя-инфо.24/7». – На самом деле он нёс угрозу для населённого пункта. Хорошо, что все собрались – местные жители, добровольцы, организации, техника. Всё у нас было в достатке, нормально сработали.
 
Локализовать очаг планировали к семи утра 5 мая, но потом сроки cдвинули на 14:00. Сельчан в очередной раз призвали не разводить огонь во время особого противопожарного режима и провести работу с детьми.
 
- Пожары – очень опасная вещь, распространяются они очень быстро, – подчеркнул Владимир Дашиев. – Нам повезло, что вчера не было сильного ветра. Прошу всех также привести все свои домовые и придомовые территории в соответствие с требованиями пожарной безопасности. 
лесные пожары Лес

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