Специалисты призвали всех мыть руки и тщательно готовить еду
В республиканском управлении Роспотребнадзора объяснили, как безопасно провести эти длинные выходные. Жителей Бурятии просят придерживаться нескольких простых, но важных правил. И первое касается профилактики пищевых отравлений.
- Необходимо помнить, что в тёплое время года многие продукты портятся быстрее и становятся питательной средой для болезнетворных микробов, – подчеркнули в ведомстве. – Чтобы исключить их попадание в блюда, нужно хранить и разделывать сырую продукцию отдельно от готовой еды.
А чтобы избежать сальмонеллёза, специалисты призывают уделить внимание качественной тепловой обработке мяса птицы и сырых яиц.
- Не забывайте мыть руки перед приготовлением и приёмом еды. Овощи и фрукты и посуду во время пикника нужно мыть только бутилированной или кипячёной водой, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ещё одна угроза на майских праздниках – клещи. При присасывании паразита необходимо обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или поликлинику при ЦРБ, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.
Жителям Бурятии рассказали, как не загреметь в больницу на майских праздниках
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