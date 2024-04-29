Жителям Бурятии рассказали, как не загреметь в больницу на майских праздниках

Специалисты призвали всех мыть руки и тщательно готовить еду



В республиканском управлении Роспотребнадзора объяснили, как безопасно провести эти длинные выходные. Жителей Бурятии просят придерживаться нескольких простых, но важных правил. И первое касается профилактики пищевых отравлений.



- Необходимо помнить, что в тёплое время года многие продукты портятся быстрее и становятся питательной средой для болезнетворных микробов, – подчеркнули в ведомстве. – Чтобы исключить их попадание в блюда, нужно хранить и разделывать сырую продукцию отдельно от готовой еды.



А чтобы избежать сальмонеллёза, специалисты призывают уделить внимание качественной тепловой обработке мяса птицы и сырых яиц.



- Не забывайте мыть руки перед приготовлением и приёмом еды. Овощи и фрукты и посуду во время пикника нужно мыть только бутилированной или кипячёной водой, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.



Ещё одна угроза на майских праздниках – клещи. При присасывании паразита необходимо обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или поликлинику при ЦРБ, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.







