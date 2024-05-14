Возле аршана Бурятии высадят лес

Акция по посадке деревьев пройдёт в Курумканском районе



В Курумканском районе Бурятии состоится акция «Сад памяти». Присоединится к восстановлению леса в местности около Барагханского аршана возле субургана можно 17 мая с 10:00.



- Примите участие в международной акции «Сад памяти» — это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Это не просто акция, а закладывание новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков, - сообщает администрация района со ссылкой на Курумканский лесхоз.



Возрастное ограничение: 0+.

