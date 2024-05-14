Минздрав рассказал, как безопасно кататься на электросамокатах

Нужно иметь голову на плечах

Только за 2023 год количество аварий с участием электротранспорта, по данным ГИБДД, выросло почти втрое. Об этом сообщает минздрав России.

Самая частая травма при падениях с электросамоката - это травма головы: от ушибов мягких тканей лица и головы до черепно-мозговой травмы - сотрясения, внутричерепных гематом и перелома костей черепа.

Как защитить себя во время поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал травматолог-ортопед НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова минздрава России Александр Ельцин.

Он отметил, что наибольшее количество травм водители СИМ (электросамокаты, электровелосипеды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи) получают при преодолении неровностей и бордюров на высокой скорости.

А ДТП происходят наиболее часто на перекрестках и выездах со дворов, на пешеходных переходах и дорожках.

Чтобы сохранить здоровье и не попасть в аварию, следует ездить со скоростью не выше 25 км/ч, быть особенно внимательным при переезде улицы, в местах массового скопления людей и машин.

Врач отметил, что водителю СИМ, как и любого другого транспорта, запрещено идти за руль при плохом самочувствии и в нетрезвом виде. Категорически запрещено передвигаться на самокате вдвоем!

Во время движения эксперт советует всегда надевать защиту - шлем, наколенники и налокотники.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ этой весной ввели запрет на прокат электросамокатов лицам моложе 18 лет. Однако все жители города могут каждый день видеть детей и подростков, гоняющих по улицам столицы Бурятии. Часто даже вдвоем.