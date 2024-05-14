В Улан-Удэ на «Кубке горсовета» по баскетболу поборются свыше 60 команд

Впервые участие примут дети из коррекционных школ



18-19 мая в Культурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ пройдёт открытый турнир по баскетболу 3х3 «Кубок горсовета». На соревнования зарегистрировались 64 команды из Бурятии, Монголии и Читы.



Соревнования пройдут в возрастных группах:



- Мужчины (2005 года рождения и старше);

- Ветераны (40 лет и старше);

- Юноши 2008-2006 года рождения;

- Девушки 2008 года рождения и старше.



Впервые в истории турнира примут участие четыре команды из коррекционных школ. Играть будут юноши и девушки с интеллектуальными нарушениями (2008-2010 года рождения).



- Это направление называется «Тихий баскетбол». В турнире будут участвовать дети из двух коррекционных школ – это четыре команды. Надеемся, что этот опыт даст толчок для большего развития баскетбола в республике и мотивацию, чтобы ребёнок мог заниматься любым видом спорта. Российская федерация баскетбола для таких детишек устраивает различные мастер-классы и соревнования. Мы с радостью решили поучаствовать в этом проекте, - рассказал главный судья соревнований Михаил Шадонов.



Победители и призёры в каждой группе будут награждены кубками за первое место, дипломами, медалями, майками победителей и денежными призами. Лучших игроков в каждой группе наградят ценными призами, дипломами и денежными премиями.



В рамках турнира пройдут конкурсы штрафных бросков, трёхочковых бросков, бросков сверху.



По традиции, присутствовать на турнире будет депутат горсовета Денис Егоров. Он давний поклонник баскетбола и поддерживает развитие этого вида спорта.





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