Впервые участие примут дети из коррекционных школ
18-19 мая в Культурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ пройдёт открытый турнир по баскетболу 3х3 «Кубок горсовета». На соревнования зарегистрировались 64 команды из Бурятии, Монголии и Читы.
Соревнования пройдут в возрастных группах:
- Мужчины (2005 года рождения и старше);
- Ветераны (40 лет и старше);
- Юноши 2008-2006 года рождения;
- Девушки 2008 года рождения и старше.
Впервые в истории турнира примут участие четыре команды из коррекционных школ. Играть будут юноши и девушки с интеллектуальными нарушениями (2008-2010 года рождения).
- Это направление называется «Тихий баскетбол». В турнире будут участвовать дети из двух коррекционных школ – это четыре команды. Надеемся, что этот опыт даст толчок для большего развития баскетбола в республике и мотивацию, чтобы ребёнок мог заниматься любым видом спорта. Российская федерация баскетбола для таких детишек устраивает различные мастер-классы и соревнования. Мы с радостью решили поучаствовать в этом проекте, - рассказал главный судья соревнований Михаил Шадонов.
Победители и призёры в каждой группе будут награждены кубками за первое место, дипломами, медалями, майками победителей и денежными призами. Лучших игроков в каждой группе наградят ценными призами, дипломами и денежными премиями.
В рамках турнира пройдут конкурсы штрафных бросков, трёхочковых бросков, бросков сверху.
По традиции, присутствовать на турнире будет депутат горсовета Денис Егоров. Он давний поклонник баскетбола и поддерживает развитие этого вида спорта.
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В Улан-Удэ на «Кубке горсовета» по баскетболу поборются свыше 60 команд
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