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В Бурятии жители района жалуются на ужасные дороги

В Бурятии жители района жалуются на ужасные дороги
Общество,  Фото:«Курумкан-инфо.24/7»
Люди потребовали запустить там грейдер

Курумканцы крайне недовольны состоянием местных дорог. Недавно они попросили власти через группу «Курумкан-инфо.24/7» сделать подсыпку моста через реку Олос.



Кроме того, сельчане призвали запустить грейдер в сторону улуса Улюнхан и между Курумканом и улусом Алла. В дорожной организации пояснили, что техника там должна пройти 14 мая. А с 15-го начинается отсыпка аварийных участков. 
дороги жалобы грейдер

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