В Родительский день ГИБДД в Бурятии усилит дорожный контроль

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Выставлены дополнительные экипажи ДПС



14 мая, в День поминовения усопших, традиционно собирает большое количество людей и неизбежно осложняет дорожную обстановку вблизи кладбищ.



В местах массового скопления населения в Бурятии будут дежурить дополнительные наряды ДПС.



- Госавтоинспекция рекомендует гражданам, прибывающим на автомобильном транспорте, строго соблюдать правила дорожного движения, руководствоваться жестами регулировщиков и осуществлять парковку без создания помех. Пешеходам также стоит внимательно отнестись к собственной безопасности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Госавтоинспекция призывает жителей республики с пониманием отнестись к возможным осложнениям дорожной ситуации и уважать других участников дорожного движения.



