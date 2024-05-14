На солнце идут мощные непрерывные вспышки
Земля переживает один из самый сильных солнечных «штормов» за последние десятилетия. За несколько дней произошла 21 мощная вспышка, 12 из которых самого высокого рентгеновского класса Х.
Как сообщили в управлении информационной политики Иркутского госуниверситета, 9 мая было 4 вспышки класса Х – обычно такая череда событий происходит за 5-6 лет. На Землю вылетело примерно четыре облака раскалённой плазмы. Одно из них спровоцировала сильнейшую за десять лет магнитную бурю.
- Некоторые вспышки сопровождались так называемыми выбросами коронального вещества – гигантскими облаками раскалённой солнечной плазмы, которые движутся со скоростями до тысячи километров в секунду. Некоторые из этих выбросов попали, а некоторые ещё попадут в Землю. В результате в ночь с 10 на 11 мая на Земле началась самая мощная с 2005 года геомагнитная буря, её уровень оценивается высшим из возможных классов – G5. Но поскольку некоторые выбросы ещё в пути, они добавят заряженных частиц магнитосфере нашей планеты, буря усилится и потенциально может оказаться самой мощной за несколько десятилетий, - пояснил Сергей Язев, директор астрономической обсерватории ИГУ.
Новые выбросы не ожидаются. Солнце повернулось так, что места генерации выбросов оказались далеко от линии, соединяющей Солнце и Землю. Новые вспышки также уже не будут воздействовать на нашу планету.
Отметим, что из-за бури происходили сбои в мобильной связи, отключения кабельного телевидения, «тормозил» интернет. Также жители Иркутской области и Бурятии могли наблюдать северные сияния.
Иркутские учёные предупредили о сильнейшей магнитной буре
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