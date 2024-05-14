На всей территории Иркутской области объявлен пожароопасный сезон

Пожароопасная обстановка в регионе усиливается день ото дня



Во всех лесничествах Иркутской области с 13 мая объявлено начало пожароопасного сезона (ПОС) приказом министра лесного комплекса региона. В общий список включены Бодайбинское, Мамское и Катангское лесничества. Таким образом, пожароопасный сезон объявлен во всех 37 лесничествах, подведомственных минлесу области. Поэтапно начало ПОС в регионе стали в этом году устанавливать с 10 апреля, продвигаясь с южных, центральных и западных территорий к северу.



Кроме того, в 39 муниципальных образованиях региона постановлением правительства Иркутской области установлен ужесточающий пребывание людей в лесу особый противопожарный режим. Нарушение правил данного режима грозит как крупными административными штрафами, так и уголовной ответственностью.



– Пожароопасная обстановка в регионе усиливается день ото дня. Чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности устанавливаются повсеместно. Сухая и ветренная погода, неосторожное, а порой и халатное обращение с огнём, – причины серьёзных с трагическими случаями пожаров. Примером этому – недавние пожары в Братском районе и в городе Вихоревка, – подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.



Так, в лесном фонде на территории Иркутской области за минувшие сутки ликвидировано семь пожаров. Вновь зарегистрированных – четыре, их общая площадь 29,5 гектаров: два – в Братском районе, по одному – в Черемховском и Куйтунском районах. Также потушено три обнаруженных 11 и 12 мая возгорания на общей площади 182 гектара (22 гектара – непокрытые лесом): два – в Нижнеудинском районе, один – в Усольском.



Кроме того, в настоящее время на площади 13 гектаров потушены возгорания, перешедшие на 14 мая в локализованном состоянии, в Катангском и Киренском районах.



В локализованном состоянии на утро 14 мая остаются три лесных пожара на общей площади 245 гектаров: два – в Нижнеудинском районе и один – в Шелеховском. Действуют обнаруженные накануне возгорания в Нижнеилимском и Тулунском районах. В настоящий момент их площадь составляет 17 гектаров.



- В тушении лесных пожаров в Иркутской области 13 мая было задействовано 405 человек, 93 единицы наземной техники. Авиамониторинг осуществляли три легкомоторных самолёта и пять Ан-2. Вертолет Ми-8 доставлял десантников к местам лесных пожаров. Общий налёт воздушных судов составил 43 часа пять минут, - рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.



