Семья из Бурятии победила в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Финал состоится в Москве в июле



Во Владивостоке, 12 мая, завершился дальневосточный полуфинал конкурса «Это у нас семейное». По итогам соревнований в финал вышли 14 команд, в их числе два поколения семьи Китаевых и Хозеевых из Бурятии.



Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, участники выполняли интеллектуальные, спортивные, творческие задания. В семейной команде Китаевых, Хозеевых из Улан-Удэ шесть человек. Это родители Татьяна и Пётр, их дети и бабушка Антонида Ивановна, все они активисты и общественники. Так, Татьяна – волонтёр, оказывала помощь бойцам, проходящим лечение в госпиталях России. Один из сыновей – двукратный победитель конкурса «Большая перемена». Он создал социальный проект по финансовой грамотности для школьников.



– Мы очень старались. Когда услышали свою фамилию в числе победителей полуфинала, испытали огромную радость. Задания конкурса «Это у нас семейное» очень разные, каждый мог проявить себя в чем-то: спорте, интеллектуальных или творческих заданиях. В нашей семье много традиций, мы любим путешествовать, ездить вместе в другие города, – рассказывают участники семейной команды Китаевых и Хозеевых.



Напомним, в дальневосточном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» участвовали шесть семей из Бурятии: Будаевых и Шойдоновых, Токмаковых и Плотниковых, Балтуковых, Теслевых, Дымбрыловых, Китаевых и Хозеевых.



В заключительный день семейные команды выступили со своими творческими номерами: пели песни, читали стихи, представляли танцевальные номера, играли на музыкальных инструментах. Партнёры конкурса предлагали семьям различные мастер-классы и развлечения.



Семья Китаевых и Хозеевых из Бурятии также получила приз в спецноминации «Добро – это у нас семейное». В качестве экспертов спецноминации выступили амбассадоры международной премии «#МыВместе».



Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдёт с 5 по 8 июля в Москве. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.



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