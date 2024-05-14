14 мая

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В райцентре Бурятии ремонтируют центральную улицу

В райцентре Бурятии ремонтируют центральную улицу
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Работы должны быть завершены до августа

В Бурятии, в селе Курумкан ремонтируют одну из центральных улиц. Объект протяжённостью около 860 метров, ремонтируют благодаря госпрограмме, сообщает министерство транспорта РБ.

По дороге на улице Школьной подрядная организация уже демонтировала старое покрытие. Впереди ― устройство выравнивающего и верхнего слоёв дорожного полотна, устройство тротуаров, ограждения, установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.

- Улица Школьная примыкает к региональной дороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. По улице расположены администрация сельского поселения «Курумкан», МФЦ, отделение социального фонда России, банк, «Энергосбыт», автостанция, предприятия общепита и магазины. Кроме того, по ней проходит маршрут школьного автобуса, - отметили в министерстве.

Выполнить ремонтные работы в полном объёме подрядная организация должна в срок до августа этого года.

- Примечательно, что ремонт автомобильной дороги по одной из главных улиц селе Курумкан, будет проведён в год 80-летнего юбилея района, — заявил глава Курумканского района Леонид Будаев.
Бурятия Курумканский район дорожный ремонт

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