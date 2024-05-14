Автомобили столкнулись на Боевой
Сегодня в обеденное время на улице Боевая в Улан-Удэ произошло массовое ДТП. В районе остановки «Гормолзавод» столкнулись пять легковых автомобилей.
Подробности аварии и информация о пострадавших уточняется.
- Участники аварии заняли правый и средний ряд, движение серьезно затруднено. Заранее ищите пути объезда, - предупреждают в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ произошло массовое ДТП
Происшествия, Фото:
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