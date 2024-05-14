В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №2

На график повлияли автомобильные пробки
На автобусном маршруте №2 в будни изменится расписание. Это сделают для улучшения качества пассажирских перевозок.
- Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, на маршруте №2 с 16 мая будет действовать новое расписание в будние дни. Это связано с увеличением времени на рейсы из-за высокого автомобильного трафика по маршруту, - сообщили в комитете по транспорту.
В выходные дни расписание на маршруте №2 остаётся прежним.
Люди потребовали запустить там грейдер
Нужно иметь голову на плечах
В Улан-Удэ введут сухой закон
Зону отдыха заполонили агрессивные пьяницы
Вопрос не решался долгое время
«Аэрофлот» уже продаёт билеты
Из-за этого в Иволгинске приостановили вывоз ТКО
Животные оккупировали игровую зону и теперь щиплют там травку
На территории района установилась тёплая погода
Перерасчёт сделали после проверки прокуратуры
Жителям республики советуют проверить уровень артериального давления
Гнёзда проверили с помощью беспилотников
Местные жители заявили, что его не вывозят уже год
Аттракцион на площади Революции стал надёжнее и прочнее
Ранее встречались единичные особи, сейчас – полтора десятка