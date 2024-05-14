С начала года на дорогах Улан-Удэ «заделали» уже 270 ям

В разгаре «ямочный ремонт»

14 мая об особенностях содержания дорог в столице Бурятии в соцсетях рассказал мэр города Игорь Шутенков.

«Делаем ямочный ремонт на дорогах города. На улице стало тепло, и мы активно начали проводить такой ремонт», - отметил градоначальник.

По его словам, уже третий год за ямочный ремонт отвечает комбинат по благоустройству.

«Поэтому окончательно ушла в прошлое практика, когда подрядчик сначала наделает ямок по всему городу, помажет их гудроном и месяц мы по ним ездим, пока он их не заделает, - подчеркнул Шутенков. - Сейчас ямочный ремонт ведется струйно-инъекционным методом, поэтому все работы выполняют быстро и качественно».

До сентября в Улан-Удэ отремонтируют 5000 квадратных метров ям на дорогах. Приведут в порядок более ста межквартальных проездов. С начала этого дорожного сезона уже «заделали» 270 ямочных дефектов, сообщил мэр города.