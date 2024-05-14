В Улан-Удэ введут сухой закон
В следующую субботу, 25 мая, в столице Бурятии запретят продажу спиртного. В этот день в школах прозвенят последние звонки. «Алкогольное» табу введут и в День защиты детей, 1 июня. Об этом рассказали в администрации Улан-Удэ.
Сухой закон в республике также действует в Сурхарбан, День города (отмечается в третью субботу июня) и в День знаний 1 сентября. Исключение делают лишь для заведений общепита, где горячительные напитки есть в меню.
Тем, кто не соблюдает эти требования, грозят штрафы по статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для должностных лиц их размер колеблется от 20 до 40, а для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.
Скоро этот список может пополниться – запрет предложили объявить во всемирный день здоровья 7 апреля, всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом 11 сентября и День молодёжи – в последнюю субботу июня. В апреле вопрос даже вынесли на общественное обсуждение.
В столице Бурятии два дня не будут продавать алкоголь
Общество, Фото:
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