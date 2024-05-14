В селе Бурятии полыхала сухая трава

Она загорелась из-за неосторожности с огнём



Возгорание произошло в минувший понедельник, 13 мая, в еравнинском селе Сосново-Озёрское. На улице Лесная вспыхнула сухая трава. Причиной стало неосторожное обращение с огнём, сообщает «Еравна-инфо.24/7».



Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. Оно грозило перекинуться на дворовые постройки. К тушению привлекли трёх человек, задействовать пришлось одну единицу техники. К 20:59 пожар ликвидировали.

