14 мая

13 мая

Популярное

В Бурятию за неделю прибыли на побывку более 300 участников СВО

В Бурятию за неделю прибыли на побывку более 300 участников СВО
Общество,  Фото:РАЛХ
Они прилетели на малую родину в отпуск

На прошлой неделе в Бурятию прибыло свыше 300 участников специальной военной операции. Их, по уже сложившейся традиции, чествуют в международном аэропорту «Байкал» сотрудники различных министерств, ведомств и учреждений. На этот раз бойцов в течение семи дней встречали в национальных костюмах представители республиканского агентства лесного хозяйства.



Участникам СВО, которые прибыли на малую родину в отпуск, преподносили хадаки и включали для них военно-патриотическую музыку. Сотрудницы РАЛХ принимают «дежурство» по чествованию земляков, прибывших из зоны спецоперации, уже во второй раз.

- Все реагируют по-разному. Некоторые ребята смущаются, не хотят фотографироваться, а мы и не настаиваем. Самое главное – понимание, что их ждут на родной земле и встречают с радостью, – отмечает консультант РАЛХ Оксана Мачульская. – Приятно принимать участие в такой доброй акции, разделить эмоции родственников от прилёта сына, брата, мужа, отца. За прошедшую неделю мы вручили более 300 хадаков. 
спецоперация на Украине военнослужащие РАЛХ Аэропорт "Байкал"

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области заметили медведей вблизи кладбищ
В Иркутской области заметили медведей вблизи кладбищ
Общество, 14.05.2024
Косолапых видели в Усть-Илимском районе
В Бурятии жители района жалуются на ужасные дороги
В Бурятии жители района жалуются на ужасные дороги
Общество, 14.05.2024
Люди потребовали запустить там грейдер
В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №2
В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №2
Общество, 14.05.2024
На график повлияли автомобильные пробки 
Сквер Пушкина в Улан-Удэ превратили в общественный туалет
Сквер Пушкина в Улан-Удэ превратили в общественный туалет
Общество, 14.05.2024
Зону отдыха заполонили агрессивные пьяницы
В пригородном селе Бурятии водителя мусоровоза укусила собака
В пригородном селе Бурятии водителя мусоровоза укусила собака
Общество, 14.05.2024
Из-за этого в Иволгинске приостановили вывоз ТКО

В селе Бурятии коз пасут на детской площадке
В селе Бурятии коз пасут на детской площадке
Общество, 14.05.2024
Животные оккупировали игровую зону и теперь щиплют там травку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^