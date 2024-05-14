Они прилетели на малую родину в отпуск
На прошлой неделе в Бурятию прибыло свыше 300 участников специальной военной операции. Их, по уже сложившейся традиции, чествуют в международном аэропорту «Байкал» сотрудники различных министерств, ведомств и учреждений. На этот раз бойцов в течение семи дней встречали в национальных костюмах представители республиканского агентства лесного хозяйства.
Участникам СВО, которые прибыли на малую родину в отпуск, преподносили хадаки и включали для них военно-патриотическую музыку. Сотрудницы РАЛХ принимают «дежурство» по чествованию земляков, прибывших из зоны спецоперации, уже во второй раз.
- Все реагируют по-разному. Некоторые ребята смущаются, не хотят фотографироваться, а мы и не настаиваем. Самое главное – понимание, что их ждут на родной земле и встречают с радостью, – отмечает консультант РАЛХ Оксана Мачульская. – Приятно принимать участие в такой доброй акции, разделить эмоции родственников от прилёта сына, брата, мужа, отца. За прошедшую неделю мы вручили более 300 хадаков.
В Бурятию за неделю прибыли на побывку более 300 участников СВО
Общество, Фото:
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