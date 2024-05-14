В Иркутской области заметили медведей вблизи кладбищ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Косолапых видели в Усть-Илимском районе



В Усть-Илимском районе Иркутской области поступают сообщения о появлении медведей в районе кладбищ.



Накануне в полицию обратились жители села Невон и посёлка Седаново. Они сообщили, что недалеко от кладбищ, расположенных около сёл, в лесополосе заметили медведей.



- Полицейские проверили эту информацию, а также провели профилактические беседы с жителями этих населённых пунктов о необходимости соблюдать меры предосторожности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



14 мая, в Родительский день, наряды полиции во всей Иркутской области в целях обеспечения безопасности граждан будут приближены к кладбищам.

