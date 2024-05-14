Житель Братска перевёл мошенникам более 10 млн рублей

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Произошло это во время отпуска в Санкт-Петербурге



Житель Братска перевёл мошенникам свыше 10 миллионов рублей. Произошло это, когда он находился в отпуске в Санкт-Петербурге.



Мужчина рассказал полицейским, что ему написал в мессенджере якобы коллега по работе и сообщил об утечке данных. Он предупредил, что на имя мужчины могут оформить несколько кредитов, а полученные деньги перечислят на счет запрещённой в России организации. Аккаунт на самом деле был фейковым, от имени коллеги общался мошенник.



Братчанина убедили: чтобы избежать уголовной ответственности, ему нужно выполнить указания «сотрудников силовых структур». Далее мужчине позвонили якобы служащие госорганизаций, все они рассказывали ему аналогичную легенду. Они убедили мужчину купить новый телефон, чтобы избежать прослушивания диалогов мошенниками.



Вскоре позвонивший «финансовый инспектор» проинструктировала о том, как противостоять действиям аферистов. Для сохранности денег она призвала оформить несколько «зеркальных» кредитов и передать средства курьеру в условленном месте. При этом она попросила мужчину не разглашать информацию конфиденциального диалога и сохранить всё в тайне от родственников.



- Злоумышленники постоянно были на связи, оказывали психологическое давление на мужчину и обещали компенсировать потраченное время дополнительными днями к отпуску и деньгами. Таким образом, братчанин перевёл на указанные ему счета свыше 10 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Всего он потерял 500 тысяч рублей своих сбережений и 10 миллионов, которые оформил в кредит.

