В регионе озвучена статистика по именам младенцев за январь-апрель этого года
Всего за 4 месяца 2024 года на территории Иркутской области отделами службы ЗАГС региона зарегистрировано 7 299 актовых записей о рождении, из них мальчиков –3 748, девочек – 3 551.
Лидерами среди популярных мужских имён в области остаются вот уже несколько лет: Артём (189), Александр (156), Михаил (151). Далее следуют имена: Тимофей (136), Дмитрий (121), Матвей (115), Роман (115), Иван (104), Мирон (97), Лев (90).
У девочек по-прежнему первое место занимает София (178). На втором месте расположилось имя Ева (140), третье место занимает имя Анна (126). Далее идут имена Виктория (123), Варвара (111), Мария (104), Василиса (96), Милана (96), Валерия (91), Полина (91).
По информации службы ЗАГС Иркутской области, редкими и интересными именами среди мальчиков стали Альберт, Кузьма, Юлиан, Эрнест, Космос, Прохор, Сафрон, Фёдор, Филипп, Хабиб, Чингис. Для девочек – Юнона, Маруссия, Фелиция, Александрина, Клара, Капитолина, Саяна, Роза, Мишель, Пальмира и Нинель.
В Иркутской области назвали популярные имена среди новорождённых
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