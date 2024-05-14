14 мая

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В Забайкалье считают птиц и гнёзда

В Забайкалье считают птиц и гнёзда
Общество,  Фото:Даурский заповедник
В Даурии проходят учёты пернатых и их гнездовий

В Забайкалье орнитологи Даурского заповедника провели учёты птичьего населения в низовьях реки Борзя. Это очень важное место для обитания водоплавающих и околоводных птиц.

- Её широкая, в меру увлажнённая пойма обладает огромным количеством островков и укромных мест для обустройства гнёзд и достаточным наличием кормов. Так что не случайно Даурский заповедник взял под охрану один из участков поймы реки Борзя при расширении ООПТ в 2021 году. Именно здесь, согласно заключению специалистов, находится одно из ключевых мест гнездования даурского журавля. Кроме того, река Борзя является одним из основных рыбных нерестилищ в верховьях Амурского бассейна, - сообщили в пресс-центре заповедника.

Апрельские полевые учёты показали, что водно-болотные угодья реки в этом году по-прежнему привлекательны для пернатого населения. Так, по подсчётам специалистов заповедника здесь обитает 17 пар даурских и 11 пар серых журавлей, которые держатся территориально. Следовательно, намерения у них самые серьёзные и, скорее всего, именно тут у них будут гнездовые территории.

Отмечены в этих местах и холостые птицы – 5 «даурцев», около 30 серых и примерно 20 чёрных журавлей. Холостяки обычно держатся видовыми группами, но зачастую объединяются в общие. На пролёте орнитологами замечены и самые маленькие журавли-красавки – в количестве трёх особей.

Также специалисты Даурского заповедника продолжают наблюдения за обитателями искусственных гнездовий для хищных птиц, расположенных в охранной зоне заповедника. В течение гнездового сезона учёты проводят ежемесячно с марта по июль.

Одними из первых к гнездованию приступили вóроны. В 2024 году они заняли 5 искусственных гнёзд. И в конце апреля все пять вороньих семей вывели воронят. Так в четырёх гнёздах орнитологи насчитали по три птенца, а в одном – пять.

По учётным данным специалистов, на конец апреля мохноногие курганники заняли восемь квартир. И пока они ещё продолжают формировать кладки. Всего пара обычно откладывает два-три яйца. В начале апреля, когда проводились первые учёты, они заняли только четыре гнезда и тогда яйца ещё не откладывали. Прошёл месяц, а они все ещё продолжают формировать свои гнезда.

Что касается соколов-балобанов, то они могут и до конца мая откладывать яйца. И как показали последние учёты, балобаны заняли 11 гнёзд, в начале апреля таковых было 7. Большинство кладок закончены. В основном птицы откладывают по четыре-пять яиц. Так что пары приступили к насиживанию.

- Всего из 50 искусственных гнездовий по данным на 27 апреля занято 24, - добавили в пресс-центре заповедника.

Забайкальский край заповедник птицы

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