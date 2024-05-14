В Бурятии поменяется расписание нескольких поездов

Изменения ожидаются в мае – июне



В связи с проведением в мае ремонтно-путевых работ на БАМе и Транссибе изменится расписание нескольких пригородных поездов в Бурятии, Иркутской области и Забайкалье.



Так, 14, 17 мая изменится расписание поездов №6371 Новый Уоян – Северобайкальск, №6367 Дабан – Киренга, 17 мая – №6385 Новая Чара – Куанда.



18, 25 мая – №6649 Петровский Завод – Улан-Удэ, №6714 Иркутск-Пассажирский – Слюдянка-1, №6715 Слюдянка-1 – Байкал.



19, 26 мая – №6716 Байкал – Слюдянка-1, №6713 Слюдянка-1 – Иркутск-Пассажирский.



С 14 мая до ввода нового графика изменится расписание пригородных поездов №6333 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный, №6374 Окусикан – Таксимо, №6103 Кая – Зима.



Разница с действующим расписанием составит от -17 минут до + 3 часов 14 минут.



- Также в мае–июне изменится расписание поездов дальнего следования №206 Анапа – Иркутск, №1 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток. Разница с действующим графиком составит от 1 до 38 минут, - пояснили в пресс-службе ВСЖД.

